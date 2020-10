Knivstikkingen i Elverum: Politiet har kontroll på antatt gjerningsmann

NTB Innenriks

– Vi anser at vi har tatt rett person, slik at faren for publikum er over, sier politistasjonssjef i Elverum, Tom Johnsen til NRK.

Politiet meldte klokka 18.49 at de hadde kontroll på mannen etter å ha søkt i flere timer.

Den antatte gjerningsmannen ble funnet med skader som er forenlig med fallskader. Mannen er fraktet til Elverum sykehus, og skadeomfanget er ukjent.

Omfattende søk

Politiet har hele fredag ettermiddag og kveld søkt med store styrker i området vest for Glomma og sør for Terningmoen leir, etter at en kvinne ble knivstukket på en privat adresse i området.

Søket pågikk i området ved tømmerterminalen og skogsområdene rundt.

Pressevakten ved Sykehuset Innlandet opplyser til Dagbladet at kvinnen er stabil, men moderat skadd. Hun er fraktet videre til Ullevål sykehus.

Trolig tilfeldig offer

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokka 14.24. Beboere i området ble oppfordret til å holde seg inne og låse dører og vinduer. Ifølge operasjonsleder Haagen Løvseth var kvinnen trolig et tilfeldig offer.

Ifølge politiet antas gjerningsmannen å være psykisk ustabil.

Knivstikkingen ble satt i sammenheng med observasjoner av en ustabil eller ruset person natt til fredag. I tillegg ble en militæruniform stjålet fra Terningmoen militærleir i Elverum.

(©NTB)