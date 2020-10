Færre nordmenn enn før synes koronatiltakene er for strenge

NTB Innenriks

Ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion svarer kun 16 prosent ja på spørsmålet om de nye innstrammingene denne uken er for strenge, mens hele 74 prosent mener retningslinjene ikke er det.

– Tross nye innstramninger mener nordmenn i mindre grad enn på lenge, at tiltakene er for strenge. I Oslo sier kun 14 prosent at de er for strenge, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

63 prosent av de spurte denne uken svarer at de er uenig i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares. Kun 18 prosent mener det motsatte.

Andelen som er uenig i at påkjenningen er blitt for stor, er denne uken høyere enn samtlige måneder under hele pandemien, ifølge Opinion.

Oslos scorer nå best på tillit til informasjonen som kommer via kommunen. Tidligere lå Oslo på bunn i landet.

