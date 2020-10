Antatt gjerningsmann etter knivstikking i Elverum døde etter fallskader

NTB Innenriks

Knivstikkingen av kvinnen fant sted fredag formiddag og politiet fikk beskjed klokken 14.24.

Klokka 18.49 meldte politiet at de hadde kontroll på mannen etter å ha søkt i flere timer. Han ble da funnet skadd på bakken i et skogsområde vest for Glomma.

– Han ble funnet med skader som er forenelige med fall, sa politistasjonssjef i Elverum, Tom Johnsen, til NTB ved 20.30-tiden.

Mannen ble fraktet til Elverum sykehus, der han ifølge politiet ble erklært død som følge av skadene etter fallet.

Kvinne påført stikkskader

Mannen var i besittelse av en kniv da han ble funnet, men det er for tidlig å si noe om dette kan være kniven som ble brukt ved knivstikkingen, opplyser politiet i en pressemelding fredag kveld.

De har ingen sikker identitet på personen og arbeider videre for å få klarlagt dette og få varslet pårørende.

Kvinnen i 50-årene ble påført stikkskader i halsregionen og først sendt til sykehuset Innlandet. Tilstanden er stabil og hun er fraktet videre til Ullevål sykehus i Oslo.

Politiet opplyser at kvinnen ble knivstukket ute på egen eiendom og politiet er så langt ikke kjent med at det er vitner til selve hendelsen. Hun fikk selv varslet andre tilstedeværende i huset.

Alt tyder så langt på at kvinnen var et tilfeldig offer.

Beboere oppfordret til å holde seg inne

Fordi kvinnen ble antatt å være et tilfeldig offer, ble beboere i området oppfordret til å holde seg inne og låse dører og vinduer.

– Det antas at personen er psykisk ustabil, skrev politiet i en pressemelding tidligere fredag ettermiddag.

– Politiet antar at hendelsen har sammenheng med observasjoner av en ustabil/ruset person sist natt og et tyveri i Terningmoen militærleir av en militæruniform, la de til.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig orientert, om dødsfallet til mannen som ble pågrepet.