Oslo Børs tok seg noe inn igjen

NTB Innenriks

Oslo Børs fikk dermed en positiv torsdag etter tre dager på rad med røde tall denne uka.

Ved børsslutt onsdag hadde hovedindeksen falt 6,9 prosent fra fredagens sluttnotering, så oppgangen er ikke like stor som fallet de siste dagene.

Mest omsatt torsdag var Equinor, som også gikk fram med 1,5 prosent. Blant de øvrige større selskapene notert på hovedindeksen gikk Telenor fram med 0,9 prosent og DNB med 0,4 prosent. Adevinta gikk tilbake med 0,7 prosent.

Torsdagens børsvinner ble Kongsberg Automotive som steg med 9,8 prosent.

Shippingsektoren steg med 1,9 prosent og energisektoren med 1,5 prosent. Også sjømatsektoren steg torsdag og hadde en oppgang på mer beskjedne 0,9 prosent.

Oljeprisen har hatt en berg-og-dal-bane-dag. Ved børsåpning ble et fat nordsjøolje omsatt for godt over 39 dollar fatet, men ved børsslutt var prisen falt til 37,67 dollar fatet, ned med 0,3 prosent.

De europeiske aksjeindeksene tok seg også inn torsdag, til tross for et noe nervøst marked som ser det som kan være den andre bølgen av koronapandemien spre seg over Europa. DAX 30 i Frankfurt steg med 1,1 prosent, mens både CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London gikk fram med 0,5 prosent.

