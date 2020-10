Kriminalteknikere undersøker dødsbrann på Nordmøre

NTB Innenriks

Politiet meldte om brannen rett etter midnatt natt til torsdag. Det var kraftig røykutvikling, men ikke fare for spredning.

Torsdag morgen opplyste politiet at en person var funnet omkommet i huset.

– Vedkommende er ikke identifisert, men pårørende til beboeren i huset er varslet, sa operasjonsleder Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB i 8.30-tiden torsdag.

Natt til torsdag meldte politiet at det ikke var gjort rede for beboeren i huset. Det ble opplyst at vedkommende har en bobil, som er borte fra stedet. Politiet har ikke fått kontakt med denne personen.

– Vi er ikke sikre på om personen som er funnet, er identisk med eieren av bobilen, siden det ennå ikke foreligger en identifikasjon, sier Fylling.

Han sier at det er betydelige brannskader på huset, men det har ikke rast sammen som følge av ilden. Det er etablert vakthold rundt boligen.

– Nå skal vi fastslå brannårsak, få en identifisering og en dødsårsak, sier operasjonslederen.

Han legger til at det kan ha sin naturlige forklaring at bobilen er borte.

– Nå lysner det av dag, og da blir det lettere å få svar på hvor den kan befinne seg, sier operasjonsleder Roar Fylling.

