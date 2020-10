Koronautbrudd i Setermoen militærleir: Ingen mistanke om smitte utenfor leiren

NTB Innenriks

De to smittede har ukjent smittevei. Derfor betraktes smitten som et utbrudd.

Ordfører Toralf Heimdal i Bardu kommune sa på en pressekonferanse torsdag at den ukjente smitteveien er årsaken til at kommunen har satt krisestab.

Etter at det ble kjent at to ansatte i leiren har testet positivt på korona, er det satt i gang en omfattende jobb med smittesporing.

Prøvesvar fredag

– Det er satt i gang bred testing av dem som kan være smittet eller være smittekilde, sa smittevernoverlege Vidar Bjørnås i Bardu på pressekonferansen.

– Vi regner med å teste 70 personer i løpet av dagen, muligens flere, og vi regner med at det blir enda flere fredag, sa Bjørnås.

Han tror de første prøvesvarene vil komme fredag ettermiddag.

Portforbud

Ordfører Heimdal sier at smitten og smittesporingen som nå foregår, i all hovedsak er knyttet til Forsvarets personell i leiren.

– Vi har ikke mistanke om at noen er smittet på utsiden av leirgjerdene, sa ordføreren.

Ifølge talsperson Eirik Skomedal i Hæren har de vernepliktige i leiren nå portforbud.

Mange i felt

Mellom 30 og 40 ansatte er satt i karantene, ifølge Forsvarets forum.

Skomedal sier at en stor del av de vernepliktige i bataljonen er i felt.

– Mange blir der til det er bedre oversikt over situasjonen. For noen er det planlagt at de skal være i felt over helgen. Andre vil det bli tatt en avgjørelse på senere om blir tatt inn i leir, sier talspersonen.

