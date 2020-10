Eldar Sætre leverte siste kvartalstall for Equinor

NTB Innenriks

Equinor hadde et justert driftsresultat på 780 millioner dollar i tredje kvartal, ned fra 2,59 milliarder dollar i samme kvartal i fjor, en ventet nedgang, men like fullt dårlige nyheter.

Et fat nordsjøolje blir torsdag formiddag omsatt for under 38 dollar fatet.

– Våre finansielle resultater er preget av svake priser ettersom regioner i hele verden fremdeles er hardt påvirket av pandemien, sier konsernsjef Eldar Sætre, som erstattes av Anders Opedal mandag 2. november. Da går for øvrig også Lars Christian Bacher av som finansdirektør og overlater den jobben til Svein Skeie inntil videre.

Da Sætre gikk på podiet for å presentere sin 25. rapport, seks år etter at han tok over som sjef, takket han ydmykt for seg og den siste dansen.

Mindre verdt

Som ventet ble det nedskrivninger i milliardklassen for Equinor i forbindelse med fremleggelsen av tredjekvartalsresultatet.

Selskapet har evaluert eiendelene sine og satt en lavere verdi på dem enn før, delvis basert på prognoser for forventet olje- og gasspris i framtiden, der Equinor har forventet en svært høy pris sammenlignet med andre i bransjen.

Av nedskrivninger på 27 milliarder kroner, er 13 milliarder av dem på land i USA, der Equinor også tidligere har nedskrevet store verdier tidligere.

Nedskrivningene bidrar til at Equinors gjeldsgrad øker til 31,6 prosent fra 29,3 prosent i andre kvartal. I tillegg skylder Equinors staten nå ni nye milliarder kroner for tilbakekjøp av aksjer i dette kvartalet, som også har økt gjeldsgraden.

Martin Linge

Sætre fikk spørsmål om verdien av skandalefeltet Martin Linge er del av nedskrivningene, men svarte da kontant at siden feltet ikke er i drift, kan det ikke skrives ned i verdi.

Snora skulle vært klippet på feltet i 2016, men etter enorme problemer er budsjettet i stedet nær doblet til nesten 61 milliarder kroner. Det trengs en oljepris på nærmere 67 dollar fatet om det skal lønne seg å drifte feltet, ble det påpekt på pressekonferansen, med spørsmål om dette i det hele tatt vil lønne seg. Equinor har nemlig nedjustert sine forventninger til framtidig oljepris til snittpris på 64 dollar i perioden 2021 til 2050.

– Jeg kan ikke kommentere på det. Det har hatt formidable kostnadsoverskridelser. Da vi kjøpte hadde det allerede hatt 40 prosent kostnadsoverskridelser i forhold til utgangspunktet. Dette er et veldig krevende prosjekt. I tillegg må vi må bore inntil tre nye brønner der, svarte Sætre om Martin Linge.

Brannen på Melkøya

Det siste kvartalet har flere enkelthendelser overskygget nyhetene om Equinor mer enn koronarelaterte saker. Sætre fikk spørsmål om avsløringene om enorme tap i USA, brannen på Hammerfest LNG på Melkøya, milliardsprekker på feltene Johan Castberg og Martin Linge og Njord – alt på én gang. Da måtte han sortere litt og poengterte at flere av de negative hendelsene var selskapet klar over ville komme, idet pandemien ville få konsekvenser ved at den ville påvirke prosjekter med forsinkelser og valutautvikling.

– Så kommer den brannen på Melkøya, og den er klart at den skulle man veldig, veldig gjerne ha vært foruten, men livet har lært meg at da håndterer man det også, sa Sætre.

Utover det ønsker han ikke å kommentere brannen eller mulig årsak før de har sett rapportene fra granskingene.

Økt produksjon

I det tredje kvartalet produserte Equinor i snitt 1.994 millioner fat oljeekvivalenter per dag, som er litt over forventningene og 9 prosent over produksjonen for samme periode i fjor.

Equinor har videre fullført 26 letebrønner der det ble gjort 13 funn og to brønner som ennå er under vurdering. Ved kvartalsslutt var 16 brønner fremdeles under arbeid.

Styret i konsernet har fastsatt et utbytte på 0,11 dollar per aksje for tredje kvartal.

Sætre kommenterte at han ikke syns det var verken uforsiktig eller unaturlig med en forsiktig løfting av utbyttet, selv med fall i tallene dette kvartalet.

Før han avsluttet siste opptreden, ble han spurt om han angrer på noe, etter 40 år i Equinor og seks år som konsernsjef.

– Helt sikkert, men du får ikke vite det, vet du, lød svaret.