10 av 57 ansatte ved fabrikk i Sarpsborg koronasmittet

NTB Innenriks

Fabrikken, som ligger ved Tunevannet, har til sammen 57 ansatte.

– Jeg kan bekrefte at vi et antall ansatte som har testet positivt for covid-19 de siste dagene, og at det er flere som venter på testsvar, sier presseansvarlig Åsa Larsson i det svenske Husqvarna-konsernet til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Ut fra den situasjonen vi er i nå, så har konsernet i samråd med norske smittevernmyndigheter besluttet at 30 ansatte i produksjonsavdelingen skal gå i en ti dager lang karantene, fortsetter hun.

(©NTB)