Posten leverer – mer enn doblet resultatet før skatt i tredje kvartal

NTB Innenriks

– Posten har vokst på flere viktige forretningsområder i år, og vi avslutter tredje kvartal med solid resultatfremgang, sier konsernsjef Tone Wille, og tilskriver framgangen netthandel under koronapandemi og en styrket nordisk posisjon, inkludert etablering av landsdekkende utleveringsnettverk for pakker i Sverige og Danmark, kapasitetsutvidelser på terminaler og utvidet tjenestetilbud for hjemlevering.

Koronapandemien har påvirket utviklingen i logistikkmarkedet, og netthandel til privatmarkedet har vært på rekordhøye 42 prosent hittil i år.

For tredje kvartal isolert har Posten hatt inntekter på 5,6 milliarder kroner, mens det i tredje kvartal i fjor var driftsinntekter på 5,9 milliarder kroner.

Driftsresultat (EBIT) på 510 millioner kroner for tredjekvartalet i år er dobbelt så høyt som samme periode i fjor, da det var 250 millioner kroner.

