NRK: Feil på autovern har medvirket til skadeomfanget i flere ulykker

Statens vegvesen har registrert 136 autovern-ulykker i perioden 2005–2019. En kartlegging som NRK har gjort av ulykkene, viser at feil eller mangler ved autovern og andre typer rekkverk langs veiene har medvirket til skadeomfanget i 71 av ulykkene.

76 mennesker omkom i disse ulykkene.

Ulykkesrapportene fra Statens vegvesen viser at feil med avslutningen på autovernet har medvirket til et dødelig utfall i en rekke ulykker.

Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, sier til NRK at alt rekkverk langs hele riksveinettet og europaveinettet ble inspisert i fjor, men at det likevel ikke betyr at alt er utformet i tråd med gjeldende krav.

– Det betyr at de rekkverkene vi har, fyller den funksjonen de skal ha og de kravene som var på byggetidspunktet. Og når vi bygger nytt, så bygger vi i tråd med de standardene som finnes, sier Laksforsmo.

