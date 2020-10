Melby oppfordrer barn til å feire halloween

NTB Innenriks

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge onsdag, oppfordret kunnskapsministeren barn og unge til å feire bursdag eller halloween sammen med klassen eller sin avdeling i barnehagen.

– Når vi strammer inn og sier at man ikke kan ha flere enn fem gjester, så gjelder ikke det for barn. Det er fordi barn som går sammen, enten i barnehage eller skole, fortsatt kan være sammen med sin kohort, sa Melby.

Andre regler

Statsråden fortalte at de har fått spørsmål om hvorfor det er andre regler for skole og barnehage enn det er ellers i samfunnet.

– Regjeringen har prioritert å skjerme barn for inngripende tiltak. Vi strammer inn tiltakene ellers i samfunnet for det skal være trygt for barn, elever og ansatte å komme på skole eller barnehage.

Ungdom smitter mer enn barn

Melby sa at det er lite smitte i barnehage og skole, og at vi har gode erfaringer med å holde dem åpne på en trygg måte. Hun sa også at de er klar over at ungdommer smitter i noe større grad enn mindre barn, men la til at ungdom smitter i mindre grad enn voksne.

– Når de (ungdommen) går over i et mer voksent smittemønster, er ikke helt avklart, men mest sannsynlig har det med antall kontakter å gjøre, sa Melby.

