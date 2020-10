Jensen ber regjeringen revurdere om de nye koronatiltakene skal gjelde i hele landet

NTB Innenriks

– Når vi nå ser så store forskjeller i smitte i Distrikts-Norge og i de store byene, så kan det være gode grunner til å litt mer fleksibilitet der smitten er lav, sier hun til TV 2.

Men på onsdagens pressekonferanse sa helseminister Bent Høie (H) at man ikke vet hvor neste smitteutbrudd kommer, og at det kan starte i en kommune hvor det ikke har vært registrert smitte på flere måneder.

Jensen ønsker også at kompensasjonsordningen som er varslet til reiselivet, kommer som en sak til Stortinget og at både denne og kompensasjonen for kommunene er vedtatt før regjeringens budsjett for 2021 er ferdig forhandlet.

