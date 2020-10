Jagland kritisk til Treholt-etterforskningen: – Hvorfor ble han ikke stanset før?

NTB Innenriks

I sin nye bok har Jagland viet et eget kapittel til Treholt-saken, som starter med dagen Treholt ble pågrepet lørdag 20. januar 1984.

«Det ble den mest spesielle lørdagen i mitt liv til da og vil nok også forbli det», skriver Jagland, som da var partiets utredningssekretær.

Han beskriver hvordan to politimenn kom på Jaglands dør den formiddagen for å stille han noen spørsmål om Treholt. Jagland skriver undrende om hvordan etterforskerne tilsynelatende tillot Treholt å stige i gradene for å holde på lengst mulig, slik at Treholt fikk skaffet seg ytterligere informasjon.

«Var det også fordi man ville bruke Treholt mot venstreopposisjonen i Arbeiderpartiet og dermed mot partiet selv», spør Jagland.

15 år senere ble Jagland utenriksminister. Her forklarer han at han flere ganger kom borti saker hvor tjenestemenn hadde gått for langt i sin kontakt med fremmede makter eller var i ferd med å gjøre det.

«De ble i det stille tatt ut av tjenesten. Kunne og burde dette ha skjedd i tilfellet Treholt? Det ble påstått å være dimensjoner over skadene Treholt hadde påført landet; faktisk beløp de seg til et helt forsvarsbudsjett. Hvorfor ble han ikke stanset før? Vi får aldri svarene på disse spørsmålene, men opp gjennom årene har jeg fortsatt å stille meg dem», skriver Jagland.

