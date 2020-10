Ingen nye koronaregler for dagpendlere fra Sverige

NTB Innenriks

– Det er ingen endringer for dem, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB etter regjeringens pressekonferanse om koronareglene onsdag ettermiddag.

Han opplyste at personer som reiser fra Sverige for å jobbe i Norge over en periode, kan påvirkes av de nye karantenereglene – avhengig av hvilken region de er bosatt i.

Dermed vil arbeidstakere som reiser til Norge fra Svenske regioner som ifølge EU er røde – det vil si regioner med mer enn 150 koronainfeksjoner per 100.000 innbyggere de siste to ukene – bli ilagt krav om ti dagers karantene.

– En oversikt blir publisert samtidig som vi publiserer oversikten over røde og gule land, sa Høie.

