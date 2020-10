De første kulturmillionene er på vei

NTB Innenriks

Kulturrådet har ferdigbehandlet 21 av totalt de 120 søknadene som er kommet inn siden fredag 23. oktober.

– Jeg er glad for at kultursektoren har vært så raske med å søke midler, og for at vi kan få ut de første utbetalingene så raskt, sier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet i en pressemelding.

Kurt Nilsen, Wenche Myhre, Bjørn Eidsvåg og kammerfolktrioen Slagr er blant dem som har fått godkjent søknadene sine.

Stimulusordningen har en ramme på 500 millioner kroner og har som mål å holde liv i den norske kultursektoren gjennom koronapandemien. En lignende ordninger er foreslått videreført til våren neste år.

