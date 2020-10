Byggebransjen frykter forsinkelser på grunn av koronatiltakene

NTB Innenriks

Det er regelen om at utenlandske arbeidere fra røde land nå må gjennom ti dager i karantene før de kan arbeide i Norge, som fører til problemer for bygg- og anleggsbransjen.

Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening sier til E24 at karantenekravene for utenlandske arbeidere vil kunne få konsekvenser for både økonomien og fremdriften.

– Enhver kontrakt har sine forpliktelser med tanke på leveranser. Dette kan bety forsinkelser, og da har slike kontrakter dagmulkter, sier han. Dagmulkt er en avtalt erstatning som entreprenøren må betale ved forsinkelser.

Sandnes understreker imidlertid at han forventer og tror at de ulike aktørene viser hverandre raushet i slik situasjonen er i dag.

Flere av de større aktørene i bransjen, som Veidekke og Skanska, tar det foreløpig med ro.

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke sier at det ville vært verre hvis det kom regler som begrenser muligheten til å kunne bevege seg generelt internt i landet, mens Skanska vil avvente med å konkludere hvordan tiltakene rammer dem.

