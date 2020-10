Bergens nabokommuner ber folk bruke munnbind til og fra byen

NTB Innenriks

De nye felles smitteverntiltakene er utformet som en anbefaling, ikke som et påbud, skriver Bergens Tidende.

Kommunene Askøy, Øygarden, Bjørnafjorden, Vaksdal, Samnanger, Austevoll, Alver og Osterøy ber blant annet om at innbyggerne bruker munnbind på kollektivreisene hvis enmetersregelen ikke kan opprettholdes, og at innbyggere som er avhengig av kollektivtransport, har hjemmekontor hvis det er mulig.

Tiltakene inkluderer også at serveringssteder som serverer alkohol, ikke slipper inn gjester og ikke serverer brennevin etter midnatt, samt at de må ha et system for registrering av gjester. Lydnivået på utesteder og serveringssteder må også være på et slikt nivå at gjester kan holde en samtale med én meters avstand.

Tiltakene er mye av de samme som Bergen kommune innførte tirsdag etter høye smittetall den siste tiden, men i Bergen er tiltakene gjennomført som påbud og forbud.

(©NTB)