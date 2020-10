To personer i det norske Lesvos-teamet har testet positivt for covid-19

NTB Innenriks

Begge personene er i god form, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding.

Det var i forbindelse med rutinemessige medisinske tester mandag ettermiddag etter ankomst til Norge at de to personene testet positivt for koronavirus, opplyser direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

– En viss risiko

Lesvos-teamet ble umiddelbart etter ankomst til Gardermoen samlet i en egen fløy på et hotell, atskilt fra andre gjester.

– Oppdrag som dette er alltid forbundet med en viss risiko, selv om sikkerhet bestandig står i høysetet. Vi var forberedt på at dette kunne skje og har gode planer for hvordan vi skal håndtere dette. Vi er opptatt av å ivareta de smittede, resten av teamet og staben rundt dem, sier Aarsæther.

Symptomfrie

Teamet forlot Norge 14. september, og oppdraget var å etablere og drive en feltklinikk i den nye flyktningleiren på Lesvos etter brannen i den gamle Moria-leiren. Teamet var ledet av DSB i samarbeid med Helsedirektoratet, og det besto opprinnelig av 22 medlemmer. Senere ble det forsterket med både utstyr og personell, før det altså returnerte til Norge mandag.

På Lesvos har teamet gjennomført over 4.200 pasientbehandlinger og 85 ambulanseoppdrag.

Begge de smittede personene er symptomfrie, men skal være i isolasjon. De øvrige medlemmene i teamet skal etter planen reise hjem onsdag, hvor de skal være i ti dagers karantene.