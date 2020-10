Støre vil at Solberg skal orientere Stortinget om nye koronatiltak

NTB Innenriks

Støre sier til Dagbladet at spørsmålet til statsminister Erna Solberg (H) er at det allerede i mars ble pekt på som sannsynlig at det ville komme en ny topp i pandemien utover høsten.

– Nå skjer det. Da må vi få vite hva som førte til at det ble en så intens snuoperasjon gjennom helgen. Dette har nærmest vært forutsett. Det er nyttig for Stortinget å vite hvordan regjeringen har forholdt seg til det, sier Støre.

Han peker videre på tre hovedpunkter som Solberg må svare på: Det er hvordan tiltakene vil påvirke sårbare grupper, hva regjeringen skal gjøre med importsmitte og avveiningene som er gjort mellom ulike faglige råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Statsministeren sier til Dagbladet at helseminister Bent Høie (H) nylig orienterte om situasjonen og sa at smittebildet raskt kunne endre seg. Videre sier Solberg at det som gjøres nå, er i samsvar med regjeringens langsiktige pandemiplan, og at hun og regjeringen hele tiden har vært tilgjengelig for å informere Stortinget og avveininger som gjøres, og at de er åpne for dette også nå.

