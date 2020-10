Nedgang på Oslo Børs

NTB Innenriks

Equinor og DNB var mest omsatt, og begge aksjene falt med 1,9 prosent i løpet av tirsdagens handel.

Dagens børsvinner ble IT-selskapet Atea, som fikk en oppgang på 13,2 prosent. De tok dermed igjen mesteparten av mandagens nedgang.

Sportskjeden XXL ble en av dagens tapere med et fall på 8,4 prosent, til tross for at de tirsdag morgen la fram et sterkt resultat for tredje kvartal.

Ved børsens stengetid lå prisen på et fat nordsjøolje på like under 41 dollar. Det er en økning på rundt 60 cent i løpet av dagen.

Ute i Europa var det en rød dag også på de viktigste børsene. CAC 40 i Paris falt med 1,9 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt gikk ned med 1,1 prosent. FTSE 100 i London falt 1 prosent.

