Nakstad: Situasjonen er langt mindre dramatisk enn i mars

NTB Innenriks

Sist døgn ble det registrert 433 nye koronasmittede i Norge. Til tross for at dette er det høyeste tallet så langt under pandemien, mener Folkehelseinstituttet at Norge ikke har noen ny, nasjonal bølge, og situasjonen er langt mindre dramatisk enn i mars.

Det synspunktet deler assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, skriver VG.

– Det er ikke like dramatisk akkurat nå, for i mars testet vi kanskje bare en tiendedel av alle som var syke, nå tester og finner vi antakelig halvparten av dem, sier Nakstad til avisen.

Han sier situasjonen midt i mars trolig var fire-fem ganger verre når det gjelder smitte og innleggelser på sykehus.

– Men det er utviklingen som er bekymringsfull, ved at dette stiger hos oss såpass kraftig som det gjør. Det gjør at det er nå vi har muligheten til å snu det, sier Nakstad.

Mandag varslet regjeringen nye og strengere koronatiltak for å begrense smittespredningen i landet.

– Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse mandag.

De nye tiltakene trer i kraft fra midnatt natt til onsdag denne uken og vil vare fram til tidlig desember.

(©NTB)