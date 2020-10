Matias Faldbakken og Bjørn Esben Almaas nådde ikke opp til nordisk litteraturpris

NTB Innenriks

Faldbakken var nominert med den allerede prisbelønte romanen «Vi er fem», mens Almaas' roman «Den gode vennen» også kjempet om prisen. Tirsdag kveld ble det klart at Fagerholm stakk av med prisen for romanen «Hvem drepte Bambi?».

Likevel har Forlaget Oktober fra Norge god grunn til å juble. Forlaget utgir finlandssvenskens bøker på norsk.

– Fagerholm er en av de aller fremste finlandssvenske forfatterne, hun har vært nominert til denne prisen flere ganger. «Hvem drepte Bambi?» er en mørk, urovekkende og tankevekkende roman – det er sterk lesning, sa forslagssjef Ingeri Engelstad til NTB i forbindelse med nominasjonen.

Og hvordan forlaget skal feire prisen? Tidligere i uka varslet Engelstad champagne og «kanskje noen seierstrinn».

Norsk film hedret

Tirsdag kveld ble det også klart at den norske filmen «Barn» tildeles Nordisk råds filmpris. Bak den står manusforfatter og regissør Dag Johan Haugerud og produsent Yngve Sæther.

Bildeboka «Vi er løver!» av den svenske forfatteren Jens Mattsson og den finske illustratøren Jenny Lucander ble tildelt Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Ane Barmens ungdomsroman «Draumar betyr ingenting» og «Når er jeg gammel nok til å skyte faren min?» av Åse Ombustvedt og Marianne Gretteberg Engedal nådde dermed ikke opp.

Finland kunne også juble for musikkprisen. Den gikk til komponisten Sampo Haapamäki for verket «Konsert for kvarttoneklaver og kammerorkester». Norges håp var Ørjan Matre med «Lyriske stykker» og Trond Reinholdtsen med «Theory of the Subject».

Digital prisfest

Jens-Kjeld Jensen fra Færøyene fikk miljøprisen for sin store innsats for å sette søkelyset på mangfoldet i den færøyske naturen. Han har vært med på å kartlegge over 350 nye arter på øygruppen. Biologiprofessor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo nominert til prisen.

Vinnerne mottar prisstatuetten «Nordlys» og 350.000 danske kroner, som tilsvarer litt over 500.000 norske kroner.

Prisene overrekkes i forbindelse med Nordisk råds årlige sesjon, men koronapandemien satte en stopper for årets prisutdeling på Island. Dermed var det duket for en digital prisfest.

