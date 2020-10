Siste del av E6 mellom Kolomoen og Moelv åpnet

NTB Innenriks

Hele prosjektet er den lengste veistrekningen bygget sammenhengende i Norge noen gang, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Med det nye E6-krysset i Moelv som åpner 1. desember, vil hele prosjektet gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker være fullført, opplyser Samferdselsdepartementet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier at med den nye åpningen tar det 10 minutter kortere tid å kjøre denne strekningen.

– Det har mye å si for folk, men spesielt næringslivet. Dette er hovedtransportåra for dem som kommer fra Nordvestlandet, der det er store næringsklynger. Dette gjør transporten mer forutsigbar, trygg og effektiv for bedriftene, sier Hareide.

(©NTB)