Oslo innfører «sosiale bobler»

NTB Innenriks

Oslo kommune anbefaler at innbyggerne i hovedstaden ikke har kontakt med flere enn ti personer i løpet av en uke. Dette tiltaket er ofte omtalt som «sosiale bobler» og er blant annet kjent fra Belgia.

– Vi må få ned antall nærkontakter, sa byrådsleder Raymond Johansen da han mandag orienterte om koronasituasjonen i hovedstaden.

Kommunen viderefører alle tiltak som er innført til nå, og innfører også nye tiltak for å hindre at Oslo havner i samme situasjon som andre europeiske storbyer.

Nye tiltak

Hovedbudskapet i tiltakene er å begrense sosiale kontakt til et minimum, og dermed også vise solidaritet for dem som potensielt sett kan rammes hardest av viruset.

Byrådet innfører følgende Oslo-tiltak fra torsdag 29. oktober klokken 12:

* Påbud om munnbind inne på offentlig sted, blant annet butikker og kjøpesentre, der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

* Påbud om munnbind inne på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

* Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

* Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

* Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

* Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

Viderefører tiltak

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, viderefører byrådet følgende Oslo-tiltak:

* Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.

* Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.

* Skjenkestopp fra klokken 24.00.

* Begrensninger i breddeidrett for voksne.

*· Maks 200 personer kan være til stede på utendørs arrangementer.

Byrådsleder Raymond Johansen understreker at åpenbare og grove brudd på kommunens smittevernforskrift vil bli fulgt opp og anmeldt.

– Dette knytter seg spesielt til arrangementer der hvor man ikke følger smittevernreglene, sier Johansen.

(©NTB)