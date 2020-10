Oslo innfører «sosiale bobler»

NTB Innenriks

– Vi anbefaler at antallet kontakter gjennom en uke ikke overstiger ti personer i sosiale sammenhenger, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. Det betyr at folk må begynne å ha oversikt over sine nærkontakter og generelt begrense den sosiale interaksjonen med andre til et minimum, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Slike sosiale begrensninger er det som internasjonalt har blitt omtalt som «sosiale bobler».

Byrådslederen sa også at Oslo kommune oppfordrer studiestedene og Kunnskapsdepartementet til å innføre digital undervisning på høyskoler og universiteter når det er mulig.

– Vi kommer løpende til å vurdere å anmelde grove brudd på smittevernforskriften, og be politiet straffeforfølge dette, sa Johansen.