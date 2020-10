NHO Reiseliv: Restriksjonene betyr at mange hoteller og serveringssteder må stenge

NTB Innenriks

– Det vil rett og slett ikke være lønnsomt å holde åpent. Skal vi klare å bevare servering og utelivsbransjen i Oslo, og alle arbeidsplassene i bransjen, må kompensasjonsgraden økes til minst 70 prosent, sier hun i en pressemelding.

Devold sier at reiselivet setter pris på at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på byrådets koronapressekonferanse mandag ettermiddag sa at myndighetene nå må få på plass en bedre kompensasjonsordning fra bransjen.

Tiltakene som blir innført torsdag klokka 12, og som særlig berører reiselivet, er påbud om munnbind innendørs på alle serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord, en reduksjon fra maksimum 50 til 20 personer på innendørs arrangementer som ikke har faste seter, og forbud mot å slippe inn nye gjester etter klokka 22.

(©NTB)