217 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det er over dobbelt så mange nye tilfeller som det ble meldt om til samme tid i forrige uke. De to siste dagene er det meldt om 515 nye tilfeller her i landet.

Den siste uken er det totalt meldt om 1.292 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Til sammen er 1,56 millioner personer blitt testet for koronavirus i Norge.

I alt var 44 koronapasienter innlagt på sykehus fredag. Tre pasienter ble behandlet i respirator.

FHI har registrert 279 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

