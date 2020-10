Rasmus Hansson trekker seg fra nominasjonskampen

NTB Innenriks

Det bekrefter Hansson i en melding på Facebook lørdag kveld.

– Jeg sa fra til nominasjonskomiteen at min forutsetning var et klart mandat og innstilling til andreplass. Ikke fordi jeg er blitt enda høyere på pæra enn før, men fordi jeg trenger å vite at partiet virkelig vil ha meg hvis jeg skal satse så mye som valgkamp og stortingsplass krever, skriver Hansson.

Lan Marie Berg (33) er selvskreven som førstekandidat, mens Hansson og Hulda Holtvedt ga beskjed om at de kun er kandidater til andreplassen.

– Jeg ble ikke med i denne prosessen for å krige meg til et hårfint mandat foran Hulda. Da er det bedre at hun får et enstemmig mandat og kan gjøre en saftig jobb i valgkamp og på Stortinget, skriver Hansson.

Hansson satt på Stortinget for Oslo som MDGs eneste representant fra 2013 til 2017. I dag er han daglig leder i Handelens Miljøfond. Holtvedt har fra 2017 vært nasjonal talsperson for Grønn Ungdom.

Meningsmålinger de siste månedene har gitt MDG et håp om å klare to direktemandater fra Oslo. Fra og med valget 2021 har Oslo 20 av 169 stortingsrepresentanter

