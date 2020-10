Politiet dropper torpedoetterforskning mot Røkke

NTB Innenriks

– Ut ifra opplysningene vi har om saksforholdet fra tidligere og de opplysningene som er kommet fram i rettssaken, i tillegg til informasjon vi har gjort i en undersøkelsesfase, er det besluttet at vi ikke starter noen etterforskning av Røkke, sier påtaleleder i Oslo politidistrikt Audun Kristiansen til Nettavisen.

Det var i fjor høst at torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen hevdet overfor Nettavisen at han hadde tatt på seg flere torpedooppdrag for Røkke.

Påstandene ble også tema i rettssaken som fulgte kort tid etter, der Iversen ble dømt til 20 måneder i fengsel for utpressing av Røkke på mellom 6 og 20 millioner kroner.

Torpedoen er skuffet over politiets avgjørelse.

– Det er helt utrolig at de kan komme til en slik avgjørelse. Det er feigt av politiet ikke å etterforske saken og få fram sannheten. Jeg forventer ikke rettferdighet, jeg ber ikke om rettferdighet, men jeg krever at politiet gjør jobben sin, sier Iversen fra fengselet han sitter i på Østlandet.

