Mann dømt til å holde seg unna bergensområdet

Mannen er for tredje gang dømt av Bergen tingrett for å ha brutt besøksforbudet overfor en kvinne han har barn med. Han er også dømt for telefontrusler. Tidligere er han to ganger domfelt for vold mot kvinnen.

I åtte måneder må han gå med en fotlenke med GPS og holde seg unna en forbudssone som omfatter så å si hele Bergen, Osterøy og Lindås. Ellers får politiet beskjed med en gang, skriver Bergens Tidende.

Ifølge politiadvokat Anne Mjelde Myhr er mannen i 30-årene den første i Vest politidistrikt som er idømt kontaktforbud med elektronisk kontroll.

– Dommen flytter byrden fra fornærmede til der den hører hjemme, nemlig hos den som truer eller utøver vold, sier Myhr.

I praksis får han flyttepåbud fra Bergen, skriver dommerne om sin egen avgjørelse. I tillegg er mannen dømt til fire måneders fengsel og flere år med vanlig kontaktforbud etter fotlenkeperioden.

Mannens forsvarer, Johannes Wegner Mæland, sier hans klient har bestemt seg for å gi ekskjæresten ro.

– Min klient vil nok flytte på landet og bruke anledningen til å få skikk på livet sitt.

