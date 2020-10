Kjell Ingolf Ropstad kan bli uten stortingsplass

NTB Innenriks

I Fædrelandsvennens Agder-gallup rapper Sp mandatet som ble ansett som garantert sikkert for Ropstad dersom KrF skulle ryke under sperregrensen.

Tallene viser dessuten at de to konkurrerende partiene Sentrum og Partiet De Kristne samlet stikker av med den ene prosenten stemmer som kunne berget KrF-mandatet, skriver Vårt Land lørdag.

– Dette skal ikke bli resultatet neste år, sier fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder KrF til avisen.

Valgdistriktene Vest-Agder og Rogaland er regnet som siste skanse for KrF. I Norstats oktobermåling for Vårt Land ligger KrF med 3,4 prosent under sperregrensen og ville bare fått to direktemandater på Stortinget.

Partileder Ropstad er for sikkerhets skyld både listetopp i Vest-Agder og i hjemfylket Aust-Agder.

Skulle enkeltmålingen i Agder bli valgresultatet, ville KrF kun fått inn Olaug Bollestad på Stortinget.

