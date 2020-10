NTB Innenriks

Parats forhandlingsleder Grete Dieserud sier at forhandlingene var krevende, men at de er glade for at det ble en løsning.

– Under de rådende omstendigheter er dette resultatet innenfor det som var realistisk å få til i dette oppgjøret, sier Dieserud.

Også Fellesforbundet, som har meklet parallelt med Parat, kom til enighet med NHO.