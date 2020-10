Sykehuset i Hammerfest innfører innleggelsesstopp – alle pasienter sendes til andre sykehus

NTB Innenriks

Samtidig økes beredskapen i hele helseforetaket, opplyser Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

– Dette er et scenario vi har sett for oss, og som vi har forberedt oss på. Det er i forkant gjort en solid jobb for å sikre at vi har en god beredskap og ressurser på plass før vi reduserer den gjenværende driften ved sykehuset, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.

Inntaksstoppen vil foreløpig vare i to uker og pasienter som skulle vært innlagt ved sykehuset blir istedenfor overført til sykehusene i Alta, Kirkenes og Tromsø.

Dette gjelder også akuttpasienter, som vil bli stabilisert ved sykehuset før de sendes videre. · Akuttinnleggelser ved barneavdelingen rutes til UNN-Tromsø.

Gravide som har planlagt fødsel i Hammerfest vil bli sendt til Kirkenes eller Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

To ekstra ambulansefly blir stasjonert i Finnmark. I tillegg kan bilambulansetjenesten i Vest-Finnmark oppbemannes på kort varsel.

Sykehuset i Hammerfest hadde fredag registrert 19 ansatte med koronasmitte, og har 120 ansatte i karantene etter intet smittesporing. Sykehuset har fire inneliggende covid-19-pasienter. Disse blir foreløpig liggende på sykehuset. Andre inneliggende pasienter vurderes utskrevet eller flyttet.

Totalt i Hammerfest kommune var det fredag ettermiddag registrert 29 smittetilfeller.