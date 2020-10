Solberg kan ikke utelukke noen koronatiltak

NTB Innenriks

På regjeringens pressekonferanse fredag fikk statsministeren spørsmål om det er noen koronatiltak som tidligere har vært innført under pandemien, som regjeringen nå kan si ikke kommer tilbake – som for eksempel å stenge skoler og barnehager.

Statsministeren svarte at man nå vet mer om hvordan man skal drifte barnehager og småtrinnene på skolen.

– Med den kunnskapen vi har nå, ville vi neppe ha gjort den stengingen i mars. Men på det tidspunktet hadde vi verken øvd, trent eller hadde god nok kunnskap til å kunne gjennomføre disse kohort-gruppene i barnehagene. Da var det kortere åpningstider, og barna var bare sammen i mindre grupper.

Men Solberg kunne likevel ikke utelukke noen restriksjoner.

– «Worst case-scenario» er fullstendig nedstengning, så vi kan aldri si helt sikkert at det er noe vi ikke kommer til å gjøre. Det er avhengig av at vi har et smittetrykk som vi kan leve med, sa Solberg.

