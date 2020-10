Selskap vil etablere vaksinefabrikk i Sandefjord

NTB Innenriks

– Jeg spilte inn Sandefjord og Borgeskogen som riktig lokasjon for fabrikken. Det er ikke skrevet kontrakt ennå, men det kan være nært forestående, sier Arild Theimann i LO-forbundet Industri Energi til Sandefjords Blad.

Theimann deltar i en arbeidsgruppe som har jobbet med hvordan Norge kan etablere Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon (SEVI). De ønsker å bygge en 6.000 kvadratmeter stor fabrikk for produksjon av vaksine, testutstyr og medisiner. Nå venter de på dispensasjon fra kommunen for å bygge større enn reguleringsplanen tilsier.

– Får vi det i løpet av en måned, vil fabrikken kunne være ferdig bygd på seks måneder, sier Nærdal.

Nærhet til Torp flyplass, E18 og Larvik havn skal ha gjort selskapet interessert i Borgeskogen.

Prosjektleder Sigbjørn Myhre i Format Eiendom, som eier tomta, bekrefter overfor Sandefjords Blad at de er i kontakt med Ecam.

