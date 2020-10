Pasient tiltalt for drapsforsøk på lege

NTB Innenriks

Påtalemyndigheten mener at kvinnen forsøkte å drepe legen med kniv på legesenteret 11. oktober i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.

I tiltalen skriver statsadvokat Tore Kulstad at kvinnen ikke lyktes fordi legen løftet armen sin mot bakhodet da kvinnen angrep. Dermed ble legen kun påført et kutt i underarmen.

Dermed må retten ta stilling til om det som skjedde var et drapsforsøk, eller om det er snakk om en grov kroppsskade.

Avisen skriver videre at kvinnen ikke kan straffes for forholdet. Etter en judisiell observasjon av tiltalte har de sakkyndige konkludert med at 44-åringen var psykotisk og derfor ikke strafferettslig tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

