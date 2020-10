NHH avlyser all fysisk undervisning for andre gang i høst

NTB Innenriks

I tillegg er studentlokalene på NHH stengt fra og med fredag kveld, skriver Bergens Tidende.

Tiltakene varer i utgangspunktet inntil videre, men det er bare to uker igjen av undervisningen før eksamensperioden starter. Torsdag var det hele tolv nye registrerte smittetilfeller ved NHH. Fredag var tallet nede i fem, men Bergen kommune som helhet registrerte 57 nye smittetilfeller.

Mer enn hundre NHH-studenter er tidligere smittet, hvorav mange ble smittet under et større utbrudd i august og september. Også da ble all fysisk undervisning stanset i flere uker.

