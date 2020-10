Grande kritiserer den politiske journalistikken i Norge

NTB Innenriks

– Det har blitt en enorm flokkmentalitet. Alle skal stille sine egne spørsmål og lage de samme sakene. Hvis du gir noen et svar, så blir de andre sur. Man skal svare på ensidig mye, sa Grande på en markering i forbindelse med Stortingets presselosjes 100-årsjubileum torsdag, skriver Medier24.

Grande mener at politisk journalistikk var bedre før, og hun innrømmet at hun tidligere har vegret seg for å kritisere mediene.

– Å kritisere pressen er som å stikke hodet inn i munnen til løven og si at den har dårlig ånde, sa Grande.

Hun mener at sitatpraksisen i den politiske journalistikken har utviklet seg til det negative.

– Det å spørre det samme spørsmålet om igjen til noen sier feil, det er nytt. Jeg mener det ikke er en styrke, sa 51-åringen, som i forrige måned gikk av etter ti år som Venstre-leder.

Dersom utviklingen fortsetter, så vil man til slutt kun sitte igjen med politikere man ikke liker, mener hun.

– Man vil ende i en situasjon hvor politikerne kommer med et «statement» og går videre hvis man fortsetter å sitere slik man gjør i dag. Da ender dere opp med Trump, sa Grande.

