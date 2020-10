Fagforeningstopper reagerer på at hovedtillitsvalgte permitteres

NTB Innenriks

– Det er helt hårreisende at vi ser en såkalt seriøs arbeidsgiver som går etter de tillitsvalgte i en streik. Jeg har ikke ord, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet (LO) til Klassekampen.

Begge de to hovedtillitsvalgte fra Norsk Arbeidsmandsforbund er permittert med 60 og 40 prosent fra sine stillinger, fordi 60 og 40 prosent av medlemmene deres er tatt ut i streik.

Både Fagforbundet og Industri Energi, som begge er del av LO, har skrevet brev til henholdsvis Securitas og Avarn, og bedt om et møte med ledelsen. Fagforbundet fordi de har avtale om vakthold fra Securitas i hovedkontoret i Oslo. Industri Energi fordi Avarn er leid inn for å stå for vaktholdet i forbudets bygg i Stavanger.

– Vi er en stor arbeidstakerorganisasjon og det er svært viktig for oss at de vi kjøper tjenester av følger spillereglene i norsk arbeidsliv, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til Klassekampen.

Både Avarn og Securitas har forsvart bruken av permittering.

