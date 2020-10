Equinors finansdirektør går av

NTB Innenriks

Bacher fratrer stillingen med virkning fra 1. november, men vil være ansatt i selskapet til 31. mai neste år, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Etter nesten 30 år med spennende utfordringer i Equinor, er dette et riktig tidspunkt for å se fremover mot nye oppgaver utenfor selskapet. Jeg er takknemlig for de interessante oppdragene selskapet har gitt meg gjennom disse årene, sier Bacher.

Svein Skeie er fra samme tidspunkt utnevnt til fungerende konserndirektør for økonomi og finans. Han kommer fra stillingen som direktør for CFO Performance Management and Control.

