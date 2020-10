NTB Innenriks

Etter å ha administrert saken siden 8. september, kunne tingrettsdommer Yngvild Thue fredag ettermiddag sette sluttstrek for hovedforhandlingen i sal 250 i Oslo tingrett.

I løpet av disse ukene har rettens aktører selv beskrevet saken som både ekstraordinær og svært spesiell.

Aktoratet har lagt ned påstand om to års ubetinget fengsel for Tor Mikkel Waras samboer, mens forsvarets påstand er full frifinnelse. Partene har stått steilt mot hverandre under hele saksgangen.

(©NTB)