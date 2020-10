Byrådslederen lover nye tiltak i Oslo mandag

NTB Innenriks

Torsdag ble 79 personer meldt smittet i hovedstaden. Kun en gang etter 3. april har tallet vært høyere. De siste to ukene er 662 registrert smittet i hovedstaden.

– Jeg er bekymret over det, og vi jobber med å få ned tallene. Vi vil ha en pressekonferanse på mandag hvor vi legger fram nye tiltak, sier Johansen til NRK.

Han peker på viktigheten av å redusere kontakten mellom folk og å sørge for at avstanden er en meter. Han er også bekymret for importsmitte.

– Oslo er spesielt utsatt for importsmitte. Vi kan like det eller ikke, men Norge er veldig avhengig av arbeidsinnvandring fra Polen og Litauen, sier Johansen til Aftenposten.

Begge landene har hatt kraftig smittevekst den siste tiden. I Polen døde 168 personer av korona torsdag, som er det høyeste noen gang i landet. Johansen vil derfor ha stopp i flytrafikk fra landet.

– Dersom de selv ikke gjør det, bør nasjonale myndigheter gjøre det, mener han.

