Stortingsflertallet vil forby søskenbarnekteskap

Det er Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som nå går sammen for å sikre flertall for forbudet.

VG meldte om nyheten først.

En stor dag, jubler Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen, som har vært saksordfører for saken.

– Dette har vært en viktig politisk kampsak for Frp i over 20 år, sier Amundsen til NTB.

«Modningsprosess»

Amundsen tror det har vært en «modningsprosess» i de andre partiene.

– Vi sto alene i den debatten på 00-tallet. Men etter hvert har vel folk sett at behovet for å gjøre noe på dette området, er blitt større. Når Arbeiderpartiet endelig har snudd, og vi får Senterpartiet med på laget, så klarer vi også å skaffe flertall i Stortinget.

Arbeiderpartiets integreringspolitiske talsperson Siri Gåsemyr Staalesen har derimot en annen oppfatning av sakens historie.

– Frp har sittet i regjering i sju år og vært helt handlingslammet, de måtte komme i opposisjon for å få gjennomført en sak som er så viktig for dem. Vi ser at regjeringspartiene ikke blir med, selv om både Høyre og Abid Raja har uttalt at de er for. Vi synes det er synd at ikke alle kunne enes om dette nå, uttaler hun til NTB.

Høyre vil vente

Kulturminister Abid Raja (V) har tidligere stilt seg positiv til et forbud mot søskenbarnekteskap.

Høyres programkomité varslet tidligere i høst at den går inn for at partiet skal støtte et forbud, men Høyre stemte «av tekniske årsaker» mot forbud i justiskomiteen torsdag, skriver VG.

Flertallet i justiskomiteen går også inn for å lovfeste at foreldre skal avverge kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

