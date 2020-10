Gjøvik kommune frykter superspredere

NTB Innenriks

Kommuneoverlege i Gjøvik Siri Fuglem Berg sier til Oppland Arbeiderblad at hun frykter superspredere av koronaviruset i kommunen.

Antall smittede i Gjøvik har steget de siste dagene, og det kan bli enda flere. De venter nå svar på 82 prøver som ble tatt onsdag.

– Frykten er at vi har ukjente såkalte superspredere, som kanskje ikke vet at de er smittet. Derfor ønsker jeg at folk begrenser sin sosiale omgang og nærkontakt med andre enn sine aller nærmeste, sier kommuneoverlegen.

På seks dager har 13 personer fått påvist covid-19, og for de fleste av dem er smittekilden foreløpig ukjent.

