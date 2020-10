Flertall i justiskomiteen for å forby søskenbarnekteskap

NTB Innenriks

Høyres programkomité varslet tidligere i høst at den går inn for at partiet skal støtte et forbud, men Høyre stemte mot forbud i justiskomiteen torsdag, skriver VG.

– Dette har vært en viktig kampsak for Arbeiderpartiet og et stort gjennombrudd for kvinners frihet og rett til å velge hvem de skal leve med, sier integreringspolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen i Ap til avisa.

– Vi har kjempet for å få til et forbud mot søskenbarnekteskap siden begynnelsen av 2000-tallet, sier Frps talsperson i komiteen, Per-Willy Amundsen.

