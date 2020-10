Enighet i tarifforhandlingene i sjømatindustrien

NTB Innenriks

Avtalen gjelder for 2.888 medlemmer i 112 virksomheter, opplyser arbeidstakerorganisasjonen NNN i en pressemelding.

Den inkluderer blant annet et generelt tillegg på 0,50 kroner, samt at minstelønnssatsen øker med 5,60 kroner per time, til 189,30 kroner. Endringene gjelder fra 1. mai.

Fra 1. oktober heves også fagarbeidertillegget med 0,50 kroner, til 12 kroner.

Oppgjøret er i henhold til resultatene i frontfaget.

– Vi er fornøyd med at vi har fått gjennom viktige krav for bransjen, sier forhandlingsleder Ann-Solveig Sørensen i NNN.

(©NTB)