Arbeidstilsynet varslet etter kullosforgiftning på koronateststasjon i Bergen

Koronateststasjonen på Spelhaugen i Fyllingsdalen i Bergen ble holdt stengt onsdag og torsdag på grunn av kullosforgiftning hos ansatte.

Nå er Arbeidstilsynet varslet, melder NRK.

Ansatte som har fått kullosforgiftning, ble onsdag undersøkt på legevakten.

– De har hatt lette og moderate symptomer, og alle prøver ligger på normalnivå. De ansatte har fått legehjelp og informasjon om situasjonen, sa legevaktsjef Dagrun Linchausen onsdag.

Bergen kommune skal vurdere når og hvordan stasjonen kan åpne igjen.

– Vi skal være sikre på at det er forsvarlige forhold før vi åpner igjen. Særlig viktig er det at ventilasjonsanlegget fungerer slik det skal, og vi kommer også til å foreta grundige målinger av inneklimaet etter at det er åpnet igjen, sier Linchausen til kommunens nettsider.

Drop-in-stasjonen har kapasitet til å teste 800 personer daglig, og med den ute av spill har det blitt en voldsom pågang på legevakten – som torsdag melder om flere dagers ventetid. Også telefonkapasiteten er utfordret etter at teststasjonen måtte stenge onsdag.

