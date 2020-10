Aktor ber om to års fengsel for Laila Anita Bertheussen

NTB Innenriks

Påstanden fra Ranke kommer etter at medaktor, statsadvokat Marit Formo, konkluderte med at det ikke kunne være tvil om at det var Bertheussen som sto bak samtlige av handlingene i tiltalen om trusler mot myndighetspersoner og skadeverk.

Aktoratet tok utgangspunkt i tidligere dommer og sammenlignet dem med truslene mot Bertheussens samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara, og ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, som begge hadde roller som henholdsvis statsråd og stortingsrepresentant da de fikk et trusselbrev i posten 29. januar 2019.

– Vi mener at denne saken skiller seg fra tidligere avgjørelser, og det må vises i en streng påstand, sa Ranke under redegjørelsen og viste til at Bertheussen sto bak flere trusler, og at de var nøye planlagt.

– I vår sak har tiltalte gjort omfattende forberedelser over lang tid og nøye iscenesatt sine trusler, sa statsadvokaten.

Statsadvokaten mente det ikke forelå grunner til at 55-åringen burde få deler av straffen som en betinget dom.

Ranke ville ikke legge ned påstand om at Bertheussen skal betale sakskostnader, fordi hun har svært begrenset inntekt, noe som da ville medføre at et krav først og fremst ville ramme Tor Mikkel Wara selv, som er fornærmet i saken.