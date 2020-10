– Erna Solberg fortsatt Norges mektigste kvinne

NTB Innenriks

Om du vil du bli mektig er sjansen størst om du har studert økonomi eller om du er politiker. Det er konklusjonen når Kapital for 14. året på rad lanserer sin liste over Norges 100 mektigste kvinner, i et år der koronapandemien har rokket ved makten.

Statsminister Erna Solberg (59) troner likevel på topp som Norges desidert mektigste kvinne.

– Hun begikk en maktdemonstrasjon av de sjeldne da hun 12. mars i år gikk i bresjen for å stenge ned Norge, og innførte de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, sier Kapital-redaktør og juryleder for kåringen, Vibeke Holth.

Fjorårets nest mektigste kvinne, daværende finansminister og Frp-leder Siv Jensen (51), falt ned til en sjetteplass etter at hun valgte å ta partiet ut av regjering. Opp på andreplass rykker i stedet utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som i sommer sikret Norge en plass i FNs sikkerhetsråd.

Også Monica Mæland, som var kommunal- og moderniseringsminister i fjor og som nå er justis- og beredskapsminister, stiger til tredjeplass på maktkåringen.

Politikere har åtte av de første plassene på maktlisten og blant landets 100 mektigste finner vi 20 politikere.

Den yngste på listen er 34 år gamle Tina Bru, som er olje- og energiminister og på femteplass. Den eldste er 68 år gamle Bente Angell-Hansen, som leder EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

