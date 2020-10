Teststasjon i Bergen fortsatt stengt på grunn av kullosforgiftning blant ansatte

NTB Innenriks

Ansatte som har fått kullosforgiftning, er undersøkt på legevakten.

– De har hatt lette og moderate symptomer, og alle prøver ligger på normalnivå. De ansatte har fått legehjelp og informasjon om situasjonen, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

Ansatte som har vært på jobb andre dager, vil også få tilbud om legeundersøkelse.

Innbyggere kan fortsatt teste seg på Bergen legevakt inntil teststasjonen på Spelhaugen kan åpne igjen, men her er det ikke drive-in, og man må bestille time på forhånd.

– Det er ikke grunnlag for å mistenke kullosforgiftning hos innbyggere som har vært på Spelhaugen for å teste seg, sier Linchausen.

Det pågår også et arbeid for å utbedre ventilasjonsforholdene, skriver kommunen i en pressemelding.

Koronateststasjonen er et gammelt biltilsyn som er bygget om. Legevaktsjef Dagrun Linchausen i Bergen kommune sier til NTB at kullosen kommer fra biler, og at kommunen nå jobber med å skaffe seg en oversikt. Akkurat hva som er årsaken, er ikke klart, men det har vært problemer med ventilasjonssystemet.

(©NTB)